La carte Covid-19 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) continue son évolution négative avec un rouge toujours plus foncé que la semaine précédente.

Du rouge de plus en plus foncé pour l'Europe et des destinations populaires qui passent à l'orange : la dernière carte de l'ECDC

Vous désirez partir en Espagne ? Sachez que l'Estrémadure, la Cantabrie au nord et la région autour de Madrid sont désormais en orange. Cette semaine, on constate également que les îles Canaries (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife et La Palma) et les Açores passent à nouveau également en orange.

En Italie, les régions du Piémont, de la Toscane et de la Basilicate sont désormais floquées de rouge. Bonne nouvelle par contre pour le Molise qui repasse en orange.

Autre alerte à prendre en compte, en Norvège, le sud est en rouge foncé.

En France, c'est foncé

La France est de plus en plus foncée sur la carte de l'ECDC. Seul le nord-ouest (les régions de Normandie, de Bretagne et du Centre) est encore rouge, et non en rouge foncé.

La Belgique est elle toujours bel et bien en rouge foncé.

La carte de l'Europe sera mise à jour jeudi prochain.