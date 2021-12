Météo: l'Ardenne sous la neige

Les têtes levées vers le ciel encombré recevront des flocons de neige au sud du sillon Sambre-et-Meuse et quelques centimètres de poudre blanche pourront s'accumuler. En plaine, il faudra composer avec de la pluie ou de la neige fondante, voire de la neige pour les petits chanceux. Les températures ne dépasseront pas -1°C en Ardenne, 3°C dans le centre et 6 à 7°C au littoral. L'ouest du pays devra également s'accrocher face au vent parfois assez fort. Face à la mer, les rafales pourront atteindre jusqu'à 80 km/h.

Des chutes de neige sont encore possibles vendredi soir en Ardenne ainsi que des précipitations hivernales en plaine. Le temps deviendra ensuite plus sec pendant la nuit sur l'ouest, tandis que le centre et l'est resteront sous le coup des précipitations. Les nuages bas pourront en outre réduire la visibilité en Ardenne. Les minima oscilleront entre -2 et 6°C, sous un vent encore fort à la Côte avec des rafales de 70 km/h.

L'accalmie de vendredi soir ne sera cependant qu'une pause, un répit pour la moitié est du pays, qui se réveillera encore samedi sous les nuages et les précipitations. Pour la moitié ouest, le week-end débutera sous les éclaircies. Le temps deviendra ensuite sec presque partout dans l'après-midi. Il fera entre 0 et 7°C.

Dimanche, il faudra encore se contenter de nuages et de pluies mais les couches pourront s'alléger alors qu'il est prévu que le mercure remonte jusqu'à 4°C en Hautes Fagnes et 12°C à la mer.