Malgré les menaces, le concert d'Anna Von Hausswolff dans une église à Bruxelles est maintenu

Le Botanique fait état de menaces concernant le concert d'orgue de l'artiste suédoise Anna Von Hausswolff, qui se tiendra lundi à l'église des Dominicains à Bruxelles, a indiqué vendredi Paul-Henri Wauters, le directeur général du centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dernier assure que la Communauté des Frères dominicains maintient courageusement son soutien et que le rendez-vous musical n'est pas déprogrammé. Depuis mercredi soir, la congrégation religieuse reçoit des mails haineux et des menaces liés à des groupuscules catholiques intégristes. "Le Botanique ne veut pas céder aux menaces et à l'obscurantisme", explique Paul-Henri Wauters. "Nous prenons nos dispositions pour que le concert se passe bien, y compris en prévenant la police".

Dans sa chanson intitulée "Pills", la chanteuse suédoise Anna Von Hausswolff, aux accents post-rock sombres, fait une analogie entre l'addiction aux drogues dures et une descente aux enfers. C'est en raison de cette chanson qu'elle a été qualifiée de sataniste par des catholiques intégristes. L'artiste s'en défend complètement.

Le Botanique remarque que la chanson ici incriminée n'est même pas inscrite au programme du concert de lundi, qui est purement instrumental.

Pour rappel, des catholiques fondamentalistes se sont mobilisés mardi à Nantes devant l'église qui devait accueillir cette même prestation instrumentale à l'orgue. Ils ont empêché les spectateurs de passer les portes. Le concert suivant de la tournée de l'artiste, prévu ce jeudi à Paris, a pu avoir lieu, mais relocalisé dans un lieu secret.