Près de sept Belges sur dix favorables à des restrictions pour les non-vaccinés

33% des vaccinés refusent une troisième dose d'un vaccin ou hésitent: "Cela peut se comprendre en partie"

Environ 33 % des vaccinés refusent la troisième dose d'un vaccin contre le Covid-19 ou hésitent, ressort-il du dernier baromètre de la motivation mené par le groupe Psychologie et Corona, réalisé par l'ULB, UCLouvain, KU Leuven et UGent, et cité jeudi dans Le Soir et Sudinfo.