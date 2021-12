Pourquoi il est important de faire du sport pendant le blocus

Les bienfaits du sport sur le corps et l'esprit ne sont plus à prouver. En période de blocus aussi, maintenir une activité physique est essentiel.

Quels sports faire ? Pendant combien de temps ?

"On conseille de faire 30 minutes d'activité physique modérée par jour", explique Anne Masureel, responsable de l'équipe santé du service d'aide aux étudiants de l'UCLouvain. Mais qu'entend-on par "activité modérée"? Cela peut-être du jogging, de la marche, du vélo, des exercices de musculation et d'assouplissements... "Certains étudiants font du sport en dehors des cours. On les encourage à continuer à en faire pendant le blocus, en raccourcissant toutefois la durée de leurs entraînements."

Selon une récente étude, même deux minutes de sport par jour montreraient déjà leurs effets. Le Dr Peter Bloomstrand, de l'Université de Jönköping (Suède) a en effet analysé la pratique du sport chez les jeunes de 18 à 35 ans en compilant 13 études qui avaient été précédemment réalisées. Selon ses conclusions, une seule séance modérée de sport, de 2 minutes à 1h, améliore l'attention, la mémoire, la concentration et l'apprentissage. Et les effets pourraient durer jusqu'à 2h après l'arrêt de la séance !

Pour être sûr de ne pas "oublier" de faire du sport, il est donc conseillé de se réserver du temps pour cela au moment de concevoir son planning.

Quels bienfaits concrets ?

En plus d'améliorer la concentration, le sport permet de s'aérer l'esprit et de se défouler. Pour rappel, pratiquer une activité physique libère des endorphines, les fameuses hormones du bien-être. Après une séance de sport, tu seras donc plus détendu et moins stressé.

Le sport aide également à mieux dormir, à condition de savoir quand le pratiquer ! Pour ne pas altérer son sommeil, il est conseillé de faire du sport en matinée ou maximum 4h avant l'heure prévue du coucher. Pourquoi ? Parce que le sport augmente la température corporelle. Or, lorsqu'il se prépare à dormir, le corps abaisse naturellement sa température. Les deux ne font donc pas bon ménage s'ils sont trop proches l'un de l'autre. Si tu n'as pas d'autres choix que de faire du sport en soirée, on te conseille de prendre une douche tiède juste après, histoire de contrôler ta température, et d'attendre 2h avant d'aller te coucher.

Enfin, le sport en groupe, est une bonne occasion de voir du monde, surtout pour les étudiants qui préfèrent s'isoler pendant le blocus. A ce titre, sache que plusieurs établissements organisent des activités sportives durant le blocus !