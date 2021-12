Vaccination des enfants: deux organes consultatifs sollicités

En Afrique du Sud, de plus en plus de jeunes enfants atteints du variant Omicron se retrouvent à l'hôpital: "Néanmoins, l'évolution de la maladie est moins agressive"

Selon Hugo Johan Tempelman, un médecin néerlandais, ce sont plus souvent les jeunes enfants qui n'ont pas encore été vaccinés qui finissent à l'hôpital en Afrique du Sud. Mais fort heureusement, leurs symptômes sont plus légers et différents de ceux du variant delta.