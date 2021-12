La Flandre veut administrer un record de 700 000 à 800 000 doses de rappel par semaine en janvier

La Flandre espère pouvoir administrer à environ 2,5 millions de personnes une dose de rappel du vaccin contre le coronavirus d'ici janvier, ce qui représente 700 000 à 800 000 vaccinations par semaine, un taux plus élevé que celui atteint jusqu'à présent.

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V) lors d'une conférence de presse virtuelle avec l'Agence pour les soins et la santé. Concrètement, cela signifie également que presque tout le monde en Flandre sera éligible pour un rappel d'ici fin janvier.

Les ministres de la santé des différents gouvernements ont décidé mercredi soir de raccourcir l'intervalle de temps pour un rappel des vaccins de Pfizer et Moderna de six à quatre mois après le deuxième coup. La décision permet d'accélérer la campagne de vaccination. "L'intention est d'avoir une troisième injection chez 2,5 millions de personnes en janvier. C'est un nouveau défi incroyable qui nous attend", a déclaré Beke.

"Cela signifie que nous vaccinerons entre 700 000 et 800 000 personnes par semaine. Nous allons donc devoir administrer 100 000 doses supplémentaires par semaine pour pouvoir atteindre cet objectif."

En raison du délai plus court entre la deuxième et la troisième injection, plus de 2 millions de Flamands seront "invités" à se faire vacciner cette semaine, a déclaré Dirk Dewolf de l'Agence pour les soins et la santé.

L'intention est de vacciner autant que possible cette année également. Actuellement, 1,9 million de Flamands ont déjà reçu une injection de rappel et plus de 507 000 rendez-vous pour une troisième injection sont prévus d'ici la fin de l'année.

Les 84 centres de vaccination existants seront sollicités pour cette campagne de rappel accélérée. "La mise en place de circuits supplémentaires arriverait trop tard. Nous ne voulons pas trop fragmenter les vaccins disponibles et les ressources en personnel", explique Dewolf.

En attendant, la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans se prépare également à partir de début 2022. Une décision sur la vaccination de cette tranche d'âge est attendue lundi lors d'une conférence interministérielle. Les centres ayant une capacité suffisante s'occuperont également de ces vaccinations, mais dans le cas contraire, des emplacements alternatifs devront être recherchés. L'objectif est de faire vacciner les enfants d'ici la fin février.