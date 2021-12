Bilan de la manifestation anti-mesures sanitaires: 3500 contestataires, 55 arrestations et un journaliste de la RTBF agressé

Ils étaient quelque 3 500, selon un décompte de la police, à battre le pavé dimanche pour dénoncer les mesures sanitaires et plus particulièrement la vaccination et le Covid Safe Ticket.

Cet “acte III” a donc connu un moindre succès que les deux premiers où la police avait recensé 35 000 (21 novembre) et 8 000 marcheurs (5 décembre). Le chiffre de 3 500 est contesté par les organisateurs qui citent un chiffre de 50 000 personnes.

Parmi les marcheurs, les masques sanitaires étaient très rares. Les marcheurs ont défilé bruyamment, au son des pétards, des sifflets et des sirènes entre la gare du Nord et le parc du Cinquantenaire.

“Balance ton CST”, “Liberté bafouée”, “Non à la vaccination sanitaire”, pouvait-on lire sur les calicots. Il y avait aussi des textes plus extrêmes comme “Non à la dictature nazitaire” ou, sur des autocollants, un “Stop dictature sanitaire”.

C’est en rejoignant son équipe, déjà sur place au parc du Cinquantenaire que le journaliste de la RTBF Eric Boever s’est retrouvé confronté à des manifestants désireux d’en découdre avec la presse et les autorités. Masqué comme il se doit, notre confrère allait simplement faire son travail quand il a été reconnu et pris à partie par quelques jeunes très remontés. “Même avec le masque, nous restons des visages connus”, dit-il, calmement, en relativisant la situation. “J’ai toujours veillé dans mes reportages, à donner à parole à tout le monde.” Mais, manifestement, certains n’avaient pas envie d’entendre ce genre d’argument. Et Eric Boever a été suivi par un petit groupe qui n’a pas manqué de le traiter de “collabo”. “Ça aussi, c’est presque habituel”, dit-il. “La presse est à la solde du pouvoir, dans l’esprit de certains.”

Alors qu’il se frayait un chemin au milieu de la foule réunie au Cinquantenaire, et alors que le gros de la manifestation était en train de se disloquer, une vingtaine de personnes l’ont alors encerclé, tout en continuant à l’accuser de servir les théories de l’État. Jusqu’au moment où quelqu’un s’est approché de lui et lui a envoyé dans les yeux un spray au poivre. “Là, je n’ai plus rien vu, plus rien compris”, poursuit le journaliste. “Je marchais à tâtons, me cognant dans les arbres. Certains manifestants ont tenté de calmer l’affaire et m’ont aidé. Je me suis, avec l’aide de l’un d’eux, rendu aux urgences de l’hôpital Saint-Michel, qui est à côté, pour aller consulter un ophtalmo.”

Résultat : à l’heure où nous l’avons eu en ligne, Eric Boever sortait à peine de la consultation et tentait de trouver une pharmacie de garde qui pourrait lui fournir le collyre prescrit par le médecin.

Dans la foulée, la RTBF, par voie de communiqué, a fait savoir qu’elle porterait plainte. “La RTBF condamne fermement cette agression, portera plainte et demande le respect de ses équipes de reportage ainsi que le respect de la totale liberté d’information”, pouvait-on lire sur le site du service public.

“Ce n’est pas la première fois que je me fais prendre à partie par des manifestants”, précise encore Eric Boever. “Déjà lors du rassemblement au Bois de la Cambre, nos équipes avaient été secouées”.