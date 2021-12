Accueil Belgique Société On ne fêtera pas Noël via Skype, malgré le variant Omicron Contrairement aux Pays-Bas, la Belgique ne se confinera pas durant les fêtes de fin d’année, malgré Omicron. Dimanche, une nouvelle manifestation contre les mesures Covid, émaillée d’incidents, a eu lieu à Bruxelles. La vaccination des enfants devrait être validée ce lundi. ©IPM Antoine Clevers Journaliste service Belgique



Le vœu de Georges-Louis Bouchez va se réaliser avec un an de retard. Mi-novembre 2020. Le pays se reconfine pour endiguer la vague de contaminations au Covid-19 et ainsi alléger la pression extrême qui pèse sur les hôpitaux. Parmi une série de mesures restrictives, les Belges doivent limiter drastiquement leurs contacts. Le problème, c'est que les fêtes de fin d'année approchent et on se demande...