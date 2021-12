Le nombre de personnes réticentes à la vaccination semble fondre doucement : entre 300 et 600 Wallons demandent chaque jour une première vaccination

Les experts ne préconisent pas un lockdown: "Les Néerlandais ont fait tomber une perruque dans la soupe"

Marc Van Ranst estime que le confinement ne sera pas décrété, au vu de l'état actuel des connaissances sur le variant Omicron. "Le gouvernement va ajouter quelques mesures pour améliorer notre défense et va ensuite vraiment regarder la situation au jour le jour pour décider si on doit aller davantage vers un lockdown ou non", estime-t-il. Pour Yves Van Laethem, "il faut resserrer des boulons", mais le lockdown n'est pas sur la table.