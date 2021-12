Accueil Belgique Société "C’est inacceptable et incompréhensible. C’est de la non-assistance à secteur en danger !": la culture encaisse un nouveau coup de massue Les acteurs du monde culturel ne comprennent pas la décision du Codeco. ©Shutterstock St. Bo. et M-A G.

"Je ne peux pas le croire", commente, d'un ton las, même si on sent qu'il ne veut pas baisser les bras, Peter de Caluwe, directeur de l'Opéra royal de la Monnaie. Il ne dit rien de plus que ce qu'il avait déjà énoncé le 3 décembre. "Quand on connaît les conditions dans lesquelles on travaille, on peut affirmer que ce n'est pas dans les théâtres que le virus se répand." Notre interlocuteur détaille : "Le public qui se rend à la Monnaie respecte les règles, les gens sont assis, masqués, la salle est ventilée - on a acheté du matériel, investi énormément...