Météo: un temps nuageux et de plus en plus doux

Malgré quelques éclaircies ici et là, le temps sera souvent nuageux mais sec ce mercredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Au fil des heures, il fera de plus en plus doux avec des températures qui atteindront, en fin d'après-midi, des valeurs comprises entre 3 à 5 degrés en haute Ardenne, 6 degrés dans le centre et 9 degrés sur l'extrême ouest. Le vent soufflera modérément dans l'intérieur du pays et assez fort en bord de mer.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux, ponctué de faibles pluies ou de bruines. Les températures oscilleront entre 3 et 9 degrés.

Demain vendredi, la journée sera très nuageuse avec un risque de quelques pluies par moments. Il fera à nouveau très doux avec des maxima de l'ordre de 4 degrés en haute Ardenne à 10 degrés sur l'ouest du pays.