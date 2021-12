La Libre vous souhaite un joyeux Noël

Très chers/chères internautes,

Quelles que soient vos convictions et croyances, l'ensemble de la rédaction de La Libre Belgique vous souhaite un joyeux Noël! Avec, malheureusement comme l'an dernier, moins de monde à la table, mais dans l'optique de tous vite se retrouver pour célébrer plus fort encore tout l'amour que l'on a à partager.



En ce jour de fête, nous avons une pensée toute particulière pour les personnes seules et pour ceux qui traversent en ce moment des épreuves.