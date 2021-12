Qui est Stany Crets, l’un des premiers à appeler à la manifestation du monde culturel?

Le monde de la culture est en ébullition, chauffé à blanc par les décisions de fermeture du dernier Codeco. De nombreuses figures du monde culturel belge étaient ainsi de sortie dimanche, tant à Bruxelles qu’à Liège, pour dénoncer des mesures jugées injustes et discrimatoires.

Parmi elles, on retrouve Stany Crets, qui avait été l'un des premiers à appeler à la manifestation. "Je vois beaucoup de parapluies, ça veut dire que le ciel pleure avec nous", s'est-il exclamé dimanche en début d'après-midi. "Je ne suis qu'un modeste artisan doté de bon sens, mais quelque chose m'a dit que c'était maintenant le seul bon moment pour nous de parler d'une seule voix. C'est un jeu politique et malheureusement, nous sommes les victimes les plus faciles", a poursuivi l'acteur, scénariste et réalisateur.

Ce n’est pas la première fois que Stany Crets fait entendre sa voix pour défendre le monde culturel depuis le début de la crise sanitaire.

Né à Turnhout le 11 décembre 1964, Stany Crets a déjà une assez longue carrière derrière lui. Il est pourtant relativement peu connu dans la partie francophone du pays. Mais en Flandre, il est une figure nettement plus familière des spectateurs, du petit comme du grand écran. En tant qu'acteur, il a ainsi joué dans une petite vingtaine de films depuis 1993. Mais on retrouve ainsi son nom associé étroitement à la télévion flamande, que ce soit à la présentation de certains programmes, comme en 1990 avec la version jeunesse de Des chiffres et de lettres, en tant qu'acteur dans différentes fictions ou comme scénariste. Il a aussi remporté en 2004 le jeu télévisé, très populaire au nord du pays, De Slimste Mens ter wereld.

Stany Crets est également très présent dans la sphère théâtrale et dans celle des comédies musicales.

L'homme a également prêté sa voix à plusieurs personnages de dessins animés, dont certains dans des productions "made in Belgium". C'était le cas dans la version flamande de Chicken Run en 2000 ou de Valliant en 2005. C'est lui aussi qui prête sa voix au personnage de Merlin dans Finding Nemo en 2003.