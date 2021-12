Il y a un an, le premier Belge se faisait vacciner contre le coronavirus : quel bilan au niveau des chiffres ?

Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, première dose, deuxième dose, booster,... Ces noms de vaccins et d'injections sont entrés dans nos têtes depuis plus d'un an désormais. Si, pour certains, il n'a toutefois (pas encore?) fait son apparition dans le corps, d'autres en sont déjà à leur troisième dose (voire quatrième) un an plus tard à peine.

Il y a un an jour pour jour, c'est le néerlandophone Jos Hermans, 96 ans, qui se faisait injecter la toute première dose de vaccin contre le coronavirus en Belgique. Ce résident d'un home dans lequel il était le doyen vivait là depuis 6 ans et avait dès lors été choisi par la direction de l’établissement (après avoir donné un avis positif) pour se faire inoculer en premier le vaccin Pfizer. Il avait été vacciné le 28 décembre à 11 heures, dans le même temps que Josepha Delmotte à Mons et Lucie Danjou à Woluwe-Saint-Pierre, ce qui faisait de lui le premier Belge vacciné contre le coronavirus. Jos Hermans est décédé le 9 mai dernier à l'âge de 96 ans et son décès n'est pas dû au coronavirus.

Quel bilan au niveau des chiffres ?

8 902 133 : c'est le nombre de personnes qui ont été partiellement vaccinées en 365 jours sur notre territoire à l'heure d'écrire ces lignes. Les personnes considérées (pour l'instant) comme étant entièrement vaccinées avec deux doses sont au nombre de 8 791 098, soit 76,30% de la population belge (88% des personnes de plus de 18 ans). Alors que la campagne de "booster" bat son plein en cette fin d'année, celle-ci semble bien fonctionner par chez nous puisque 4 038 776 ont déjà reçu cette troisième dose, soit 44% de personnes de plus de 18 ans en Belgique.

Le nombre de doses administrées grimpe quant à lui à 21 308 425, soit une moyenne de 58.379 doses par jour pour 25 885 635 doses livrées dans notre pays.

Les femmes sont plus vaccinées que les hommes à l'heure actuelle. Elles sont au nombre de 4 496 750 à avoir reçu leurs deux doses alors que les hommes sont au nombre de 4 293 875. La Flandre (81%) a un pourcentage de couverture vaccinale plus important qu'en Wallonie (72%) et à Bruxelles (59%). Les Cantons de l'Est sont quant à eux à 67% de personnes totalement vaccinées.

La tranche d'âge la plus vaccinée en pourcentage est celle des 75-84 ans où l'on recense 93,66% de personnes qui ont reçu les deux doses. En ce qui concerne celle qui semble la plus réticente (mais qui a eu moins de temps pour faire le choix), c'est-à-dire les 25-34 ans, on se situe à 81,32% de personnes vaccinées.

Toutes les analyses chiffrées de l'administration du vaccin en Belgique sont à retrouver ici.