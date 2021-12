La Wallonie va construire huit cents logements verts dans les quatre prochaines années

Une pétition transmise au gouvernement pour garantir un logement aux demandeurs d'asile

Amnesty International et l'association flamande Vluchtelingenwerk ont transmis une pétition mercredi au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi afin de réclamer des logements pour que les demandeurs d'asile ne dorment plus dans la rue en plein hiver.