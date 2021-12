Un foyer de grippe aviaire H5 confirmé dans une exploitation de volailles en Flandre

Afin d'éviter toute propagation du virus, et conformément aux législations belges et européennes, les volailles encore présentes dans cette exploitation seront euthanasiées. Une zone de protection d'un rayon de 3 km et une zone de surveillance d'un rayon de 10 km ont été établies autour de l'exploitation avicole. Ces nouvelles zones s'ajoutent à celles délimitées début décembre à la suite d'une contamination dans la zone d'Alveringem et en partie à cheval sur la frontière française, précise l'Afsca. Dans cette zone, des mesures strictes de biosécurité sont imposées aux entreprises professionnelles.

L'Afsca rappelle par ailleurs à tous les éleveurs de volailles et aux détenteurs particuliers que l'obligation de confiner ou de placer leurs volailles sous filets est toujours d'application de sorte à éviter tout contact avec les oiseaux sauvages potentiellement contaminés.

Les autorités suivent la situation de près. Toutes les mesures en vigueur peuvent être consultées sur le site web de l'Agence.