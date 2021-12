Coronavirus en Belgique: le nombre de patients en soins intensifs repasse sous la barre des 600

L'ensemble des indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique restaient à la baisse mercredi, poursuivant leur déclin depuis une dizaine de jours, renseignent les chiffres publiés mercredi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 19 et le 25 décembre, la Belgique a détecté en moyenne 6.199 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 chaque jour, un nombre en recul de 25% par rapport à la semaine précédente.

Du côté des hôpitaux, en moyenne 135 malades du Covid ont été admis quotidiennement entre le 22 et le 28 décembre (-22%), pour un total de 1.903 personnes actuellement hospitalisées en raison d'une infection par le coronavirus, dont 581 soignées aux soins intensifs (-18%). Mardi, Sciensano indiquait qu'ils étaient encore 613 patients en soins intensifs. Le chiffre repasse donc sous la barre des 600.

On enregistre aussi un peu moins de cas mortels, avec environ 33 décès (-11%) par jour entre le 19 et le 25 décembre. Plus de 28.000 personnes ont perdu la vie des suites du virus depuis le début de l'épidémie en Belgique.

En cette période de vacances scolaires, le nombre de dépistages effectués est lui aussi en recul. Quelque 64.400 tests ont ainsi été analysés chaque jour par les laboratoires (-13%). Parmi ceux-ci, 11% se sont révélés positifs.

Même s'il augmente légèrement, le taux de reproduction du virus reste sous la barre de 1, à 0,88. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

Enfin, l'incidence - qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants - atteignait 881,5 sur 14 jours, entre le 19 et le 25 décembre.