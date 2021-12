Accueil Belgique Société "La justice est quand même humaine", "La lumière au bout du tunnel": des acteurs du monde culturel réagissent après la décision du Conseil d’État La satisfaction est de mise dans le monde culturel, même si des incertitudes demeurent. ©JC Guillaume Aurélie Parisi et Pierre-Yves Paque

L'arrêt du Conseil d'État désavouant le Codeco, c'est probablement le plus beau et le plus inattendu des cadeaux de Noël que pouvaient recevoir les acteurs du secteur culturel....