Marc Van Ranst, présent au centre de Willebroek pour injecter des vaccins : "Ils connaissent mon prénom, ça facilite les choses"

On ne le présente plus. Largement médiatisé depuis le début de la pandémie, le virologue Marc Van Ranst n'a jamais pratiqué la langue de bois pour parler du virus.

Mais ce jeudi, le virologue de la KUL était présent dans le centre de vaccination pour injecter lui-même des boosters de Moderna. Dans des propos relayés par le Nieuwsblad, l'expert explique. "J'ai été très encouragé à vacciner le plus de gens possible entre Noël et le Nouvel An. De plus, il est normal que je fasse ma part du boulot".

Le virologue fait cela, entre autres, pour encourager les gens à se faire vacciner. "Sachant qu'Omicron arrive en Belgique, il est important de vacciner le plus grand nombre de citoyens en un minimum de temps".

Est-il impressionnant de se faire vacciner par Van Ranst ? Pas spécialement selon le principal intéressé... "Les gens veulent surtout que l'injection ne soit pas douloureuse. Ils connaissent mon prénom, ça facilite les choses !".

Avant de conclure, l'homme de 56 ans a une pensée pour les bénévoles. "Je ne fais cela que depuis quelques heures alors que ces personnes le font depuis près d'un an maintenant. Pour moi, ces bénévoles et employés sont les hommes et les femmes de l'année".