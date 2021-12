Météo: un temps sec mais gris, avec un thermomètre affichant jusqu'à 15°C

Le temps sera majoritairement sec mais gris pour la journée de jeudi et un peu de bruine n'est pas exclure, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maximas seront, eux, exceptionnellement doux pour une période de fin d'année, oscillant entre 10 et 15 degrés. Jeudi soir et durant la nuit, le temps restera sec avec tout d'abord de nombreux nuages bas. En cours de nuit, de larges éclaircies se propageront depuis l'ouest du pays à l'exception toutefois de la Haute-Belgique où le ciel restera nuageux avec localement du brouillard. Les minima oscilleront entre 8 et 11 degrés.

Pour le dernier jour de l'année, vendredi, il est d'abord prévu de larges éclaircies. L'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest mais le temps devrait rester généralement sec. Les maxima atteindront encore 9 degrés sur l'est et 13 ou 14 degrés sur le centre et l'ouest.