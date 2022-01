Les ministres se sont mis d'accord sur les nouvelles règles de quarantaine: voici ce qui change à partir du 10 janvier

Les ministre de la Santé du pays se sont réunis pour discuter de nouvelles mesures pour les personnes contaminées ou suspectées d'être infectées au Covid-19. Ces derniers ont ainsi décidé d'assouplir quelque peu les règles actuellement en vigueur au vu du nombre important de tests réalisés suite à la montée en puissance du variant Omicron.



Le nouveau protocole entrera en vigueur dès ce lundi 10 janvier, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws et de Het Nieuwsblad.



Voici tout ce qui va changer:





- Une personne testée positive (vaccinée ou non) devra s'isoler durant sept jours et non plus dix jours. Elle pourra donc reprendre ses activités à condition de ne plus avoir de symptôme et de se montrer prudente.





-Il n'y aura plus de test ni de quarantaine pour les personnes ayant déjà reçu leur dose booster après un contact à haut risque (même si elles devront se montrer prudentes et veiller à respecter les gestes barrières).



-Il en va de même pour les personnes ayant reçu leur deuxième dose au cours des cinq derniers mois.





-Pour les personnes n'ayant pas encore reçu leur dose booster et qui aurait reçu leur seconde dose il y a plus de cinq mois, une quarantaine devra être suivie durant au moins trois jours après le contact à haut risque. Il s'agira ensuite de reprendre ses activités à condition de présenter un autotest négatif jusqu'à dix jours après le contact.



-Il n'y a par contre aucun changement pour les personnes non-vaccinées ayant eu un contact à haut risque.