L'IRM met en garde: neige, verglas et fortes pluies prévues en Wallonie

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde mardi contre le passage de fortes pluies jusqu'en milieu de nuit, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. De la neige est également attendue en Haute Belgique et des plaques de verglas pourront se former par endroits. L'IRM prévoit des averses jusqu'au milieu de la nuit, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des cumuls de 5 à 10 mm de pluie. La province de Luxembourg est placée en vigilance jaune.

En Haute-Belgique, la neige pourrait s'accumuler au sol entre 2 et 4 cm.

Les conditions de circulation seront glissantes, avertit l'IRM. Des plaques de verglas pourront se former sur à peu près tout le territoire. Le risque sera cependant moindre au nord-ouest du pays.