École, télétravail, vie sociale... : voici ce que recommandent les experts du GEMS dans leur rapport

Le quotidien De Tijd aurait réussi à se procurer le dernier rapport du GEMS, le groupe d'experts qui conseillent les politiques en vue des prochains Codeco. En parcourant celui-ci, le quotidien néerlandophone a notamment pu remarquer que les experts veulent que le télétravail redevienne obligatoire à 100% (actuellement un jour de travail en présentiel est autorisé), pour les métiers où cela est possible bien entendu. Et ce, pour éviter des contaminations sur le lieu de travail et empêcher dans le même temps de déstabiliser l'économie belge à cause de trop nombreuses absences probables à cause d'une infection au coronavirus.

En ce qui concerne la réouverture des écoles prévue lundi 10 janvier et qui reste la priorité du monde politique, le GEMS estime que le Codeco doit réfléchir aux modalités de cette rentrée de 2022. "Sans les plus grandes précautions, le redémarrage est susceptible d'alimenter la 5e vague", indiquent les experts en soutenant le fait que des mesures "très strictes" doivent être prises dans les établissements scolaires. Les masques, la ventilation des salles de cours, des tests et autotests, des cours donnés à des groupes limités en nombre... sont les exemples les plus importants de ces règles recommandées par le GEMS qui pousse toujours plus à la vaccination des enfants et des adolescents.

Concernant le port du masque, les experts du GEMS recommandent le modèle FFP2 pour les personnes les plus vulnérables. Actuellement, le masque chirurgical suffit en Belgique mais beaucoup de pays n'autorisent que le FFP2 dans certaines villes comme c'est le cas en Tchéquie au sein de la Capitale à Prague.

Comme déjà mentionné dans son précédent rapport, le GEMS préconise de limiter le nombre de personnes dans les transports en commun. Il suggère ainsi de réduire de moitié l'occupation des bus, trams, métros et trains.

Pour finir, le GEMS demande également aux Belges de limiter leurs contacts à "deux ou trois ménages" en faisant attention à une bonne ventilation dans la pièce où les personnes se regroupent. Un autotest avant une réunion de famille par exemple est lui aussi très conseillé dans le rapport.