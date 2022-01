Accueil Belgique Société "Il ne faudrait pas que cette arme se retourne contre nous": face à la vague infectieuse causée par Omicron, les experts appellent à la prudence Télétravail, allégement des quarantaines, modification de la stratégie de testing, situation hospitalière: Steven Van Gucht et Yves Van Laethem font le point en cette veille de comité de concertation. ©BELGA Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





A la veille d'un Comité de concertation qui devrait marquer la réconciliation entre les responsables politiques et les experts, les différents représentants devraient faire le point sur les mesures actuellement en vigueur, avec deux paramètres dans le viseur: le variant Omicron et l'avancée de la vaccination et de la troisième dose en Belgique. "C'est le moment d'appeler à la prudence car nous entrons dans...