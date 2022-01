Assouplissement des quarantaines à certaines conditions: voici toutes les nouvelles règles entrant en vigueur le 10 janvier

La rentrée de la semaine prochaine, en plein développement du variant ultracontagieux Omicron, laisse redouter une saturation du système de dépistage ainsi qu’un ralentissement de l’économie provoqués par les nombreuses quarantaines.

C’est que, chaque jour, ce nouveau variant vient gonfler les chiffres des contaminations sur le territoire. Entre le 25 et le 31 décembre dernier, on comptait 10 936 nouvelles contaminations quotidiennes, soit 69 % de plus que la semaine précédente.

Pour anticiper le scénario, les différents ministres de la Santé se sont accordés autour de nouvelles règles pour encadrer les tests et les quarantaines.

Voici les changements qui entreront en vigueur dès lundi prochain, le 10 janvier.

Les contacts à haut risque asymptomatiques ne seront plus testés

Plusieurs changements interviennent dans la politique de testing. Le plus important concerne la fin de l’obligation de dépistage pour les personnes qui ont eu un contact à haut risque (qui ont été proches d’une personne positive au coronavirus) et qui ne présentent aucun symptôme. Les autorités recommandent toutefois d’utiliser des autotests. Par contre, les contacts à haut risque symptomatiques devront, eux, se faire tester comme c’est le cas actuellement.

Fini la quarantaine pour les contacts à haut risque entièrement vaccinés

Les ministres de la Santé ont décidé d’alléger les règles de quarantaine. À partir de lundi prochain, les contacts à haut risque entièrement vaccinés ne devront plus observer de quarantaine. Par "entièrement vaccinées", il faut comprendre les personnes qui ont reçu leur troisième dose, celles qui ont reçu leur deuxième dose depuis moins de cinq mois à partir de la date d’entrée en contact avec la personne contaminée par le Covid-19, ou celles en possession d’un certificat de rétablissement de moins de cinq mois. Les ados âgés entre 12 et 17 ans sont d’office considérés comme entièrement vaccinés. Les autorités demandent toutefois à ces personnes d’appliquer des mesures préventives strictes (porter un masque, maintenir la distanciation sociale et éviter les contacts avec les personnes vulnérables).

Une quarantaine plus longue pour les non-vaccinés

Les règles de quarantaine diffèrent selon le statut vaccinal de la personne. Ainsi, les contacts à haut risque qui ont reçu une seule dose de vaccin ou leur deuxième dose plus de cinq mois après le cas contact doivent observer une quarantaine de sept jours. Celle-ci peut être levée à partir du quatrième jour en cas d’autotest négatif.

Les cas contacts qui ne sont pas du tout vaccinés doivent eux se placer en quarantaine dix jours. Celle-ci peut être réduite à sept jours après un autotest négatif.