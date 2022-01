Averses hivernales intenses et plaques de verglas: l'IRM lance une alerte jaune sur tout le pays

L'IRM prévoit des "averses hivernales plus fréquentes et intenses sur la moitié sud du pays, affectant surtout les provinces du Hainaut, de Namur, de Luxembourg et de Liège". Au-dessus de 400 mètres, ces averses seront généralement sous forme de neige et les cumuls de poudreuse pourront atteindre entre 1 et 5 cm, voire localement un peu plus.

Les températures seront proches de 0 un peu partout en Belgique au cours de la nuit et les parties encore mouillées de la surface du sol pourraient alors geler et conduire à la formation de plaques de glace, prévient encore l'IRM.