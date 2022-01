Le 1722 activé à la suite d'une alerte jaune de l'IRM

Intempéries: cinq cours d'eau wallons et leurs affluents encore en préalerte de crue

L'Eau blanche (Hainaut et Namur) et la Basse Lesse (Namur) ainsi que la Haute Semois, la Chiers et la Vierre, toutes trois coulant sur la province de Luxembourg, sont toujours en phase de préalerte de crue en raison des précipitations qui s'abattent sur la Wallonie.