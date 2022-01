Les psychologues belges se disent en faveur de l'obligation vaccinale: "Nous sommes à un tournant"

Une obligation vaccination présente plus d'avantages que d'inconvénients, sont d'avis les experts du groupe Psychologie et Corona, cités dans les quotidiens du groupe Mediahuis mercredi.

"La motivation volontaire était jusqu'à ce jour un choix juste, mais nous sommes à un tournant", observe le psychologue de la motivation, Maarten Vansteenkiste (UGent). Les personnes qui subissent des pressions actuellement pour refuser un vaccin, pourraient toutefois l'obtenir grâce à une obligation, illustre-t-il. "Une obligation peut aussi être plus souhaitable qu'une politique qui divise les personnes vaccinées et non-vaccinées et est en fin de compte une obligation déguisée".

La vaccination obligatoire ne donnerait pas nécessairement de prise aux anti-vaccins. "Qui est contre mordicus, sera encore plus extrême et vocal", explique la professeure de psychologie sociale Vera Hoorens (KU Leuven). Mais cela ne nourrit pas pour autant l'inquiétude des experts. "Plus on est extrême, moins les gens se laisser duper", pointe-t-elle.

Mais les psychologues n'occultent pas le fait qu'il y a aussi des inconvénients à l'obligation vaccinale, comme la méfiance et les tensions qui peuvent en découler. "La communication sera la clé pour éviter ces cas de figure", recommande M. Vansteenkiste.