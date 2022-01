Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V) a retiré en octobre dernier le permis de séjour de Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek, la plus grande mosquée de Belgique, indique VRT NWS ce jeudi.

Le permis de séjour de l'imam de la plus grande mosquée de Belgique retiré: "Qui sème la haine constitue une menace pour notre sécurité"

Selon le secrétaire d'État, des signaux indiquent que l'imam marocain constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale. "Avec cela, nous voulons envoyer un signal. Qui sème la haine, divise notre société et constitue une menace pour notre sécurité, n'est pas le bienvenu dans notre pays. Pas aujourd'hui, mais pas non plus dans les années à venir", a-t-il déclaré.

Toujgani, qui n'a pas la nationalité belge, a reçu l'ordre de quitter le pays et doit se conformer à une interdiction d'entrée pour les dix prochaines années. Il ne serait pas dans notre pays pendant ce temps. Selon le cabinet, le délai d'appel normal a également expiré, mais l'avocat de Toujgani dit le contester. L'imam a une femme et des enfants ici.

Mohamed Toujgani était contesté depuis un certain temps déjà. Malgré des décennies de résidence dans notre pays, il ne parlait ni le néerlandais ni le français. En outre, une vidéo de lui datant de dix ans a fait surface en 2019, dans laquelle il appelait à brûler des Juifs. Bien qu'il ne soit pas connu du grand public, Toujgani est une figure très influente de la communauté islamique.