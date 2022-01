Les contaminations sont, elles, toujours plus nombreuses, la moyenne des sept derniers jours analysés est de plus de 23.000 tests positifs par jour. Mais le 10 janvier, dernier jour dont les données sont consolidées, plus de 37.000 tests positifs ont été rapportés.

Le taux de positivité des tests - en moyenne 87.000 dépistages par jour - est de 28%.