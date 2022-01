De l'eau de mer rendue potable à Nieuport

Une nouvelle usine devra à terme produire quelque quatre millions de mètres cubes d'eau potable chaque année. Trois sociétés, Aquaduin, Farys et De Watergroep, sont actives dans ce projet pilote. D'ici 2025, un site de production devra pouvoir convertir de l'eau douce, de l'eau saumâtre, ou de l'eau de mer en eau potable, à hauteur de quatre millions de mètres cubes annuels, ce qui représente la consommation annuelle de la ville d'Ostende.

Le but est que la Flandre puisse disposer à tout moment de suffisamment d'eau potable, même en temps de forte sécheresse. Le nord du pays dispose d'une quantité restreinte d'eau potable. Les stocks d'eau douce sont en effet limités, certainement en Flandre occidentale. Il est indispensable de trouver de nouvelles sources, fiables, d'eau potable compte tenu du risque d'avoir de plus en plus d'été secs à l'avenir, combiné à la demande supplémentaire des touristes en période de vacances.