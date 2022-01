Malgré la présence d'Omicron, il y a encore 15% d'infections au variant Delta: "C'est surprenant"

"On avait prédit qu'il y aurait 100% de cas de contamination au variant Omicron à la fin de l'année dernière, mais on est surpris de constater qu'il y a encore 15 % d'infections au Delta. Nos hôpitaux doivent donc continuer à tenir compte de ce variant", a déclaré Dirk Ramaekers, chef de la Task Force Vaccination, lors d'un point de presse samedi matin.

Selon les derniers chiffres de l'institut de santé Sciensano, entre le 5 et le 11 janvier, Omicron a représenté 86,4 % des infections. "On avait prédit que ce variant serait complètement dominant à la fin de l'année dernière, mais cela ne s'est pas produit. Que ce soit une bonne chose ou non, cela dépend de la façon dont on voit les choses. On estime que 15 % des infections sont encore de type Delta, et ce n'est pas encore tout à fait clair, mais on peut supposer que le Delta est toujours plus pathogène qu'Omicron", a expliqué Dirk Ramaekers.

C'est important pour l'impact sur notre système de soins de santé, a-t-il dit. "Nos hôpitaux doivent continuer à prendre en compte le variant Delta. Nous verrons ce qu'il apportera dans les semaines à venir, car il évolue très rapidement. Nous devons également garder à l'esprit que le Delta n'appartient donc pas encore au passé et que nous devons toujours tenir compte des variants précédents."