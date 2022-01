L'Institut Royal Météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune pour condition glissantes sur l'ensemble de la Wallonie, à l'exception du Brabant wallon. Celui-ci est en vigueur jusqu'à dimanche 11h00. Des plaques de givre peuvent se former par endroits et ainsi rendre les routes glissantes, surtout en Haute Belgique. Plus tard, de faibles chutes de neige (fondante) ne sont pas exclues dans le sud du pays.