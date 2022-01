Une vingtaine d'organisations enregistrées au registre des lobbies de la Chambre en 2021

La Chambre des représentants doit tenir un registre des lobbies depuis 2019. Concrètement, les personnes qui représentent certains organismes (comme les fédérations patronales, les syndicats ou encore les ONG) et exercent des activités menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques ou sur les processus de décision de la Chambre sont tenues de le signer. Elles s'engagent ainsi à respecter certaines règles de conduite. Cette mesure vise à augmenter la transparence et à prévenir les conflits d'intérêts.

Lors de l'ouverture du registre en 2019, 108 lobbies ont été enregistrés. Le nombre d'adhésions a quelque peu baissé depuis le lancement du registre.

Des organisations belges ont rejoint la liste durant l'année 2021, comme l'entreprise de construction Besix ou encore le mouvement citoyen Meer Democratie. Des organisations internationales, telles que le réseau social Twitter et le groupe pharmaceutique suisse Novartis, ont également rejoint le registre.