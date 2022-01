Froid et neige: janvier se finira sous le signe de l’hiver

Si l’année 2022 a commencé par deux records de chaleur (13,7 degrés le 1er janvier à Uccle, notamment), le froid a vite fait son retour. Rien d’exceptionnel pour la saison, évidemment, mais ce n’est pas le cas chaque année.

Et si les skieurs ont pu profiter des pistes ardennaises ces derniers jours, cela risque de continuer puisque le thermomètre ne devrait pas s'affoler de sitôt. "Nous sommes vraiment dans une période de fraîcheur assez classique qui va durer encore une quinzaine de jours environ. Cette semaine par exemple, nous allons osciller sur le centre du pays avec au maximum 5, 6 ou 7 degrés. C'est conforme aux moyennes de saison, avec des gelées la nuit et des températures plus fraîches en Ardenne, où on a déjà eu des nuits à plus de -10 degrés ces derniers jours", détaille Pascal Mormal, météorologue à l'IRM.

Et la neige dans tout cela ? "On observe un manteau neigeux d'environ 15 centimètres au-delà de 600 mètres d'altitude, et il devrait encore tenir quelques jours, avec quelques nouvelles chutes de neige mercredi ou jeudi. Plus bas et sur le centre du pays, on pourrait avoir un petit saupoudrage la nuit et le matin, mais il ne faut pas attendre de grandes quantités pour autant."

Et ce temps plutôt froid va se poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. "Il y a quelques jours, certains modèles indiquaient la possibilité d'une vague de froid à la fin du mois. Pour rappel, il faut avoir 5 jours de gel ininterrompus, dont 3 nuits avec au moins -10 degrés, à Uccle pour avoir une vague de froid officielle. La dernière en Belgique date de 2021, d'ailleurs. Cela ne devrait pas être le cas, mais il y a un potentiel neigeux pour cette période."

Il faudra donc tenir la situation à l’œil, mais l’hiver est bien là, c’est normal et c’est tant mieux.