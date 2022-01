Tous les centres de vaccination désormais ouverts sans rendez-vous en Wallonie

Vendredi, la ministre socialiste avait déjà annoncé que neuf centre réactiveraient cette semaine la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous.

Les plages horaires sans rendez-vous seront permanentes dans tous les centres, à l'exception des créneaux horaires réservés à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, le mercredi de 14h à 17h et le samedi matin jusqu'à 12h.

Il suffit donc de présenter sa carte d'identité et sa convocation. La prise de rendez-vous demeure toujours possible via le site www.jemevaccine.be, qui renseigne également les horaires et adresses des centres de vaccination, ou en appelant le numéro gratuit 0800/45 019.

Jusqu'à présent, 72% de la population wallonne de 18 ans et plus est vaccinée ou a pris rendez-vous dans les prochains jours. Ce taux est de 88% pour les personnes immunodéprimées et de 90% pour les personnes de 65 ans et plus.

Quant à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui démarre pleinement ce mercredi en Wallonie après une phase-pilote, près de 15.000 doses pédiatriques sont programmées cette semaine dans l'ensemble des centres, qui affichent complets jusqu'à la fin du mois. Au total, près de 30.000 rendez-vous ont d'ores et déjà été pris, ce qui représente quasi 10% des enfants âgés de 5 à 11 ans en Wallonie.