A l'instar de l'Angleterre, la Belgique pourrait-elle envisager une levée de la plupart des restrictions dans un futur proche ?

Après une fin d'année 2021 laborieuse sur le plan sanitaire, les Anglais vont enfin pouvoir souffler. La majorité des mesures anti-Covid seront en effet levées dès le 27 janvier, a annoncé Boris Johnson ce mercredi . A compter de cette date, les Anglais ne seront ainsi plus tenus de porter le masque dans les lieux publics ni de présenter un pass sanitaire pour accéder aux boîtes de nuit ou à de grands événements. Le télétravail ne sera plus non plus recommandé. Plus surprenant encore, les personnes...