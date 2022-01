Christie Morreale estime que le baromètre est difficile à mettre en place: "L'épidémie nous surprend systématiquement"

Ce vendredi, le Comité de concertation se réunit à nouveau pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie en Belgique. Sur la table des négociations, notamment, le fameux "baromètre corona", censé apporter davantage de prévisibilité aux secteurs impactés par la crise.



Pour la ministre wallonne de la Santé, invitée dans "Il faut qu'on parle" sur DH Radio, ce baromètre est "un exercice difficile" à mettre en place. "C'est bien d'avoir une prévisibilité et de se dire que si on est confrontés à une nouvelle vague, on actionne automatiquement certaines mesures à partir d'un certain seuil d'hospitalisations", se réjouit Christie Morreale. "Néanmoins, on voit que l'épidémie nous surprend systématiquement parce que, elle, elle n'attend pas la prévisibilité. On ne sait pas si on aura encore un nouveau variant et quelle en sera la nature", nuance la socialiste. "Donc les mesures ne seront pas formatées, ce n'est pas du '100% sûr'".





La ministre rappelle également que le fédéral et les entités fédérées auront toujours le dernier mot dans la prise de décisions: "Le baromètre n'est pas un outil sacro-saint: c'est un outil de référence mais ce n'est pas automatiquement ça qui devra être appliqué. Il va falloir s'adapter à l'épidémie", tranche la socialiste.