"Six mois après les inondations, aucun sinistré n’a été entendu par la commission d'enquête. Il y a probablement des vérités qui dérangent "

Relogement des victimes des inondations: "Les marges mobilisées permettent de faire face", selon le ministre Collignon

Si certaines situations vécues par les sinistrés des inondations du mois de juillet "restent difficiles, les contacts que j'ai avec les bourgmestres des villes et communes concernées me confirment que les marges budgétaires et réglementaires mobilisées permettent de faire face aux nécessités", a affirmé le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, mardi, en commission du parlement wallon.