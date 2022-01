Code jaune, code orange ou code rouge: comment fonctionne le baromètre corona en pratique?

Après d'âpres négociations, le Comité de concertation s'est finalement accordé ce vendredi sur le fameux "baromètre corona". La Belgique passera ainsi en code rouge dès le 28 janvier. Comment fonctionne ce baromètre? Sur quels seuils se base-t-il? Quels sont les secteurs concernés par cet outil? Retrouvez toutes les explications ci-dessous.

A quoi sert le baromètre?

Le baromètre corona a pour objectif d'offrir plus de prévisibilité aux secteurs impactés par la crise. En définissant plusieurs codes couleurs, le baromètre guide le Comité de concertation dans sa prise de décisions. Basées sur des chiffres et seuils concrets, ces décisions sont ainsi plus transparentes.

Comment fonctionne le baromètre?

Le baromètre comporte trois phases - ou codes couleurs - qui reflètent le niveau de pression sur les soins de santé. Pour déterminer le code applicable, le Comité de concertation tient également compte de la situation épidémiologique globale (nouveaux variants, contagiosité, etc.) et de la santé mentale des citoyens.

Le code jaune signifie que la situation épidémiologique et la pression sur les hôpitaux est sous contrôle. Pour être en code jaune, il faut que les nouvelles hospitalisations par jour soient inférieures à 65 et que l'occupation en soins intensifs soit inférieure à 300 lits.

Le code orange correspond à une phase où la pression sur le système de santé est croissante, qui nécessite une intervention pour inverser la tendance. De manière chiffrée, ce code orange est enclenché lorsque l'on dénombre entre 65 et 149 nouvelles hospitalisations par jour et qu'entre 300 et 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients Covid.

Enfin, le code rouge signifie qu'il y a un risque élevé de surcharge sur le système de santé. Le pays passe en code rouge si l'on enregistre plus de 150 nouvelles hospitalisations par jour et si plus de 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients Covid.

A noter que la tendance des chiffres sera toujours prise en considération avant d'accélérer éventuellement un changement de phase dans un sens ou dans l'autre.

Quels secteurs sont concernés par le baromètre?

Le baromètre s'applique aux événements publics, à l'Horeca et aux activités récréatives. L’enseignement et les contacts sociaux ne font pas partie du baromètre. D'autres secteurs pourront éventuellement s’ajouter ultérieurement.

Quelles restrictions entraînent les différents codes couleurs?

A chaque code couleur correspondent toute une série de restrictions ou d'assouplissements. Les différents codes ont des implications sur le port du masque, le Covid Safe Ticket, les heures de fermeture, la capacité des salles ou encore les obligations en termes de qualité de l'air.

A titre d'exemple, en codes jaune et orange, aucune heure de fermeture n'est imposée à l'Horeca. En code rouge, en revanche, les bars et restaurants doivent fermer à minuit. Autre exemple: en code jaune, le CST n'est pas requis pour accéder à l'Horeca, alors qu'il est obligatoire en codes orange et rouge.