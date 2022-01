Météo: gare au givre, quelques averses hivernales attendues

Vendredi matin, il y aura d'abord un risque de plaques de givre ou de glace, principalement dans le centre et l'est du pays.

La nébulosité sera d'abord variable à abondante avec encore un risque de quelques averses (hivernales). Dans le courant de l'après midi, des éclaircies se dessineront sur l'ouest. Sur le centre et l'est, la tendance aux averses ne diminuera qu'en fin de journée. Les maxima seront compris entre 0 et 7 degrés, sous un vent faible à modéré de nord ouest, annonce vendredi matin l'IRM.

En soirée et en première partie de nuit, quelques faibles averses hivernales resteront encore possibles sur les Hautes Fagnes. Ailleurs, le temps sera sec et de larges éclaircies se dessineront. Plus tard, des champs de nuages bas envahiront notre pays depuis le nord. Les minima varieront entre 2 et +4 degrés, sous un vent généralement faible d'ouest à nord ouest.