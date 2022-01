Un engouement rarement vu pour le ski étudiant: "On se réjouit de pouvoir partir"

Après deux ans d'annulations, cette année est la bonne : les voyages organisés au ski pourront bien avoir lieu. Les étudiants fans de glisse pourront donc profiter d'une pause bien méritée à la montagne après une session d'examens éprouvante.

"On n'avait jamais vu un tel engouement pour le ski", nous ont expliqué plusieurs cercles étudiants. "On a rempli toutes nos places en 30 minutes seulement, cela n'arrive jamais", note Victor Lemajeur, responsable ski au Cercle Mémé des étudiants en médecine de Woluwe. Au Ski Archi des étudiants de Liège, c'était la même chose. "On a battu notre record", précise Bryan Minique.

Pour faire face à la demande, tous les cercles interrogés ont dû augmenter le nombre de places qu'ils proposent d'habitude. "Généralement, on propose 150 places, mais on ne remplit jamais les quotas", souligne Clara Roubaud, du Cercle des étudiants de l'Ihecs. "Cette année, on est 170 personnes. On a eu une liste d'attente phénoménale." "On a dû refuser des gens, sinon cela aurait été ingérable", appuie Victor Lemajeur.

Tim van den Berghe, porte-parole de Sunweb, qui envoie chaque année 15.000 étudiants belges au ski, se montre plus prudent. Il refuse de parler de "record". Selon lui, il est vrai que les chiffres ont augmenté par rapport à 2019. Toutefois, "cela dépend beaucoup des endroits". "Il y a effectivement des groupes qui nous ont demandé des places supplémentaires, mais nous n'avons pas constaté cela partout."

Si l'engouement a quand même été plus fort cette année, c'est parce que la situation sanitaire est plus claire qu'en 2019 et 2020. "L'année passée, on avait presque pas eu d'inscrits", explique le responsable du Ski Mémé. "Les gens sentaient que ça allait être annulé. Cette année, c'était différent, l'espoir était là. On n'a jamais douté du fait qu'on partirait", souligne-t-il. Lucie Drygalski, du CSE Animations, gardait espoir mais n'était pas aussi convaincue. "Il y a toujours un petit doute. D'autant qu'on a dû annuler les 24h vélos de Louvain-la-Neuve dont on s'occupe chaque année. Il y avait donc un petit risque, mais les étudiants étaient au courant et ont pris une assurance annulation. Finalement, on peut partir et c'est super chouette", explique-t-elle.

Un voyage un peu différent des autres années

Le ski étudiant peut donc avoir lieu, mais à quelques conditions. En France, par exemple, les remontées mécaniques ne sont autorisées qu'aux personnes disposant du pass sanitaire. "On a eu quelques annulations", regrette Clara Roubaud. "Mais c'était vraiment minime par rapport au nombre d'étudiants. Et puis ils ont très vite été remplacés par d'autres." Tim van den Berghe précise également que les annulations ont été beaucoup moins nombreuses que prévues.

Sur place, le voyage sera quand même quelque peu différent des autres années. Au niveau des activités en extérieur, rien ne changera. Par contre, côté festif, certaines adaptations seront nécessaires étant donné que les boites de nuit sont toujours fermées et les grands rassemblements interdits. Les bars, eux, sont ouverts, à condition de rester assis tout le temps.

"On sait déjà qu'il ne sera pas question de faire la fête tous ensemble dans la même salle" note Lucie Drygalski du CSE Animations. "Mais on va proposer des alternatives, comme des fêtes en petits groupes", explique-t-elle. Du côté du cercle Mémé, plusieurs scénarios ont été envisagés. "On verra une fois sur place, mais on a prévu plusieurs solutions, en fonction des mesures" Pour Bryan Minique du Ski Archi, "il y aura bien quelques petites opérations clandestines. Les étudiants qui se côtoient tous les jours vont par exemple se retrouver dans les chambres", explique-t-il.

Mais, malgré tout, les jeunes restent bien conscients des règles mises en place. "Toutes les semaines, je postais un message dans notre groupe Facebook pour rappeler les mesures en cours", note Clara Roubaud. "Il n'y aura donc pas de soucis." "Nous avons bien prévenu les étudiants de ce qu'il était possible de faire une fois sur place", confirme Tim van den Bergh.

Les étudiants, plus motivés que jamais, s'apprêtent dans quelques heures à (re)goûter à la joie des voyages au ski. "On est dans les starting-blocks", sourit Clara Roubaud. "On a tous super hâte d'y être", confirment tous les cercles qui s'affairent depuis des mois pour que le séjour soit un succès.