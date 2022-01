Coronavirus en Belgique : les hospitalisations toujours en hausse, mais l'occupation des soins intensifs diminue

Entre le 15 et le 21 janvier, il y a eu en moyenne 271 patients admis à l'hôpital et positifs au Covid-19, soit une augmentation de 43% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.851 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 364 patients traités en soins intensifs (-11%), indique samedi Sciensano, l'institu de Santé publique. Entre le 12 et le 18 janvier, 35.975 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 49% par rapport à la semaine précédente.

Au cours de cette période, près de 22,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+10%), portant le bilan à environ 28.800 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,29 (+23%). Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.