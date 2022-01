Météo: soleil généreux sur la plupart des régions pour entamer la semaine

La grisaille pourrait surtout persister dans le nord-ouest. La journée débutera avec du soleil dans le sud et l'est du pays même si par endroits quelques bancs de brouillard givrants seront aussi possibles. Dans le nord-ouest et au littoral, quelques bancs de nuages bas pourraient encore traîner le matin. Finalement, le soleil devrait ensuite s'imposer partout. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés en Flandre. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud-est. En Ardenne, le vent sera modéré de sud-est.