Sans booster, 1,8 million de Belges perdront le certificat vaccinal le 1er mars: "Ne pas traîner pour prendre rendez-vous"

Les travailleurs deux fois plus infectés par le Covid-19 que le reste de la population

Le nombre d'infections au coronavirus serait deux fois plus élevé chez les personnes actives par rapport au reste de la population, d'après le dernier rapport de la KU Leuven, de l'UHasselt et du service externe de prévention et de protection, Idewe, qui ont comparé le nombre d'infections dans différents secteurs du pays du 4 au 17 janvier derniers.