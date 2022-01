La Ligue des droits humains estime que la base légale des mesures sanitaires "ne garantit pas suffisamment la délibération démocratique"

"'Embrasser une approche de la pandémie centrée expressément sur les droits humains serait davantage susceptible de susciter l'adhésion", plaide mercredi la Ligue des Droits humains (LDH) dans son rapport annuel. L'organisation estime que la lutte contre le Covid-19 nécessite davantage de respect des principes de légalité et de proportionnalité, ainsi qu'une plus grande attention pour les droits des publics les plus vulnérables. Dictature sanitaire, comme on a pu le lire sur de nombreuses pancartes lors des récents rassemblements? Pour la LDH, c'est clairement "non". "Les manifestations elles-mêmes ou encore la réouverture du secteur culturel par la justice en décembre dernier confirment que les rouages démocratiques fonctionnent toujours dans notre pays", précise la présidente Olivia Venet.

Pour autant, le principe de légalité "ne s'est imposé que difficilement dans la gestion de la crise sanitaire en Belgique", fustige la Ligue, qui rappelle que "la période de flottement" n'a pris fin que le 28 octobre dernier, lorsqu'un arrêté royal a finalement enclenché le système prévu par la loi pandémie.

Entre-temps, les mesures sanitaires ont été édictées par arrêtés ministériels, "principalement sur la base d'une disposition dont la constitutionnalité pose question, en raison de sa généralité, de son imprécision, et du fait qu'elle confie directement à un ministre un grand pouvoir de décision". Ce qui témoigne, selon le directeur de l'organisation Pierre-Arnaud Perrouty, du "peu d'estime accordé à l'État de droit".

Désormais, les mesures sanitaires disposent d'une base légale renforcée, reconnaît la LDH, "mais celle-ci ne garantit pas suffisamment la délibération démocratique sur les mesures concrètement adoptées, ni leur caractère clair, précis et prévisible". Elle n'a par ailleurs pas empêché la "décision incompréhensible et disproportionnée" de fermer les théâtres et cinémas, sur base d'un arrêté royal finalement recalé par le Conseil d'Etat, à la fin du mois de décembre, relève M. Perrouty.

Pour renforcer l'adhésion de la population, "tout passage au palier supérieur, impliquant des restrictions plus lourdes dans les droits et libertés devrait être dûment motivé (...) et idéalement faire l'objet d'une approbation parlementaire", estime dans le rapport Céline Romainville, vice-présidente de la Ligue et professeure de droit constitutionnel à l'UCLouvain.