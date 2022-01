Les assureurs n'auront pas accès aux données médicales

Un avant-projet de loi particulièrement sensible était en préparation au sein du gouvernement. Le texte devait permettre à un assureur de ne plus requérir le consentement de l’assuré ou du bénéficiaire de l’indemnisation à la communication de données relatives à sa santé. Autrement dit, une compagnie d’assurances pouvait avoir accès aux données médicales d’un client, et ce, au nom de "la mission d’intérêt public "des assureurs. Une mission destinée à protéger le patrimoine de l’assuré en cas de sinistre.

L’Association du diabète (ABD) avait dénoncé ce texte, estimant qu’il s’agissait d’une violation du secret médical et serait contraire au Règlement général de protection des données (RGPD). Une crainte qui semble avoir été prise en considération par le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS).

Selon Le Soir, le ministre, porteur du texte, a adressé, lundi, un courrier à la Commission des assurances, expliquant être en phase avec les associations de patients. Autrement dit, l'avant-projet de loi, "dont il a hérité" n'aboutira pas. La semaine dernière déjà, le ministre s'était engagé à prendre en compte les critiques exprimées sur ce texte avant d'aller plus loin.