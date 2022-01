Près de 112.500 décès en 2021, une hausse de 2,5% par rapport à l'avant-Covid

Ce chiffre représente quelque 14.500 décès de moins qu'en 2020, la première année de la pandémie de coronavirus. Par rapport à la moyenne de la période 2017-2019, on observe toutefois une hausse, qualifiée de "modérée", d'environ 2.700 décès (2,5%) en 2021. D'un point de vue géographique, Statbel note que les différences régionales en termes de mortalité pour 2021 sont plutôt limitées. Une hausse des décès d'environ 3% a été enregistrée en Flandre et en Wallonie, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale a enregistré une baisse de 1,2%, par rapport à la moyenne pré-corona (2017-2019). C'est toutefois la Région qui avait connu la plus forte augmentation relative du nombre de décès en 2020 (+22,7%).

De façon globale, si l'on compare le nombre moyen de décès durant les deux années marquées par la pandémie de coronavirus (2020 et 2021) avec celui des années 2017-2019, on observe une hausse de 9,1% du nombre de décès en Belgique.

Par ailleurs, les chiffres de l'office belge de statistique font état d'une hausse du nombre de décès chez les hommes (+5,8%) alors que ce nombre est en léger recul chez les femmes (-0,7%) par rapport à la moyenne de 2017-2019. Des résultats très différents de ceux de l'année 2020 où les chiffres de la mortalité avaient augmenté dans une mesure similaire dans les deux groupes (+15,5%), par rapport à la même moyenne.

En ce qui concerne les catégories d'âge, ce sont surtout les 65-74 ans qui ont été plus fortement touchés en 2021 (+11,2%) par rapport à la moyenne pré-covid. L'impact sur les autres tranches d'âge a en revanche été plus limité. Chez les plus de 85 ans, on observe même un retour à la période pré-coronavirus (-0,3%) du nombre de décès alors qu'il s'agissait de la catégorie la plus touchée en 2020 (+20,8%).