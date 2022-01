En Belgique aussi, des greffes seraient refusées aux personnes non-vaccinées

Un hôpital de Boston a refusé à l'un de ses patients de 31 ans une greffe du cœur au motif qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19 et que la transplantation serait ainsi vouée à l'échec, rapportaient mercredi des télévisions américaines. Interrogée par l'AFP, une porte-parole du Brigham and Women's Hospital a confirmé dans un communiqué que le vaccin contre le coronavirus était "requis" pour tous les candidats aux transplantations d'organes.

C'est David Ferguson, le père du patient, qui a témoigné sur CNN et ABC du combat de son fils contre "la mort", affirmant qu'il était "poussé dans ses derniers retranchements". Le trentenaire, qui doit subir une greffe de cœur dans cet hôpital de Boston, refuse d'être vacciné contre le coronavirus: "Cela va fondamentalement à l'encontre de ses principes, il n'y croit pas", a justifié M. Ferguson.

La vaccination couplée à une "discipline de vie créent pour le candidat à une greffe les meilleures conditions d'une opération réussie et optimisent la survie du patient après la transplantation, notamment car le système immunitaire est affaibli de manière drastique". De fait, pour le docteur Arthur Caplan, de l'université de New York, cité par CBS, "lors de n'importe quelle transplantation, le système immunitaire est à l'arrêt. Le Covid peut alors tuer". Et donc, en l'absence de vaccination, "les patients sortent de la liste d'attente" des greffes, a encore justifié l'hôpital de Boston.

En Belgique aussi

Des centres de transplantation belges suspendent également les personnes non-vaccinées, selon nos confrères de Sudinfo. Les patients belges restent bel et bien sur la liste d'attente, mais ils sont temporairement suspendus.

Karl Martin Wissing, professeur à l'UZ Bruxelles, avance des raisons similaires à celles des médecins américains. "Les patients qui viennent d'être greffés, reçoivent un traitement pour éviter le rejet, à savoir des médicaments immunosuppresseurs. Ces médicaments diminuent la réponse contre les vaccins Covid. Il est donc important de se faire vacciner avant la greffe", indique le spécialiste.